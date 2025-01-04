KKTC’den Beyin Cerrahisi Alanında Önemli Temsil

Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, Derin Beyin Stimülasyonu Derneği’nin davetiyle KKTC Nöromodülasyon ekibi olarak İstanbul’da düzenlenen “Geçmişten Geleceğe” temalı 1. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) Kongresi’ne katıldıklarını duyurdu.

Dr. Ozankaya, KKTC adına böyle prestijli bir organizasyonda yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hayalini kurarak başladığımız DBS – Beyin Pili yolculuğumuzda, yurtdışında tecrübelerimizi aktardığımız uluslararası kongrelere vardık. Gururluyuz.”

Dr. Ozankaya, bu başarıda emeği geçen hocalarına ve meslektaşlarına teşekkür ederek, şunları ekledi:

“Bu yolculukta yolumuzu aydınlatan başta Tanju Uçar hocamıza, kongre davetinden ötürü Ersoy Kocabıçak hocamıza ve bizleri aydınlatan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.”