KKTC'den en çok mülkü İranlılar alıyor

Hem Türkiye Dışişleri Bakanlığı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT); aralarında İngiliz, İsrail ve İran vatandaşlarının da yer aldığı yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldığı ortaya çıktı.

HAKAN FİDAN TBMM’DE AÇIKLADI



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 mali yılı bütçe teklifi, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, KKTC’de on binlerce dönüm arazinin İsrail ile ilişkili aracılar tarafından alındığı iddiası soruldu. Fidan, “Bu iddialara biz bakıyoruz, bir önceki görevimden itibaren de baktığımız bir konuydu bu” diyerek, iddiaların MİT’in de takibinde olduğunu ifade etti. Fidan, konuyla ilgili şunları söyledi:



SON 5 YILDA İRAN BİRİNCİ SIRADA



“2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam 200 küsur emlak alım başvurusuyla tüm ülkeler arasında İsrail vatandaşları 12. sırada. Sadece son beş yılda KKTC’de emlak alım başvurusu toplamda 15 bin yani İsrail değil başka ülkelerden. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş. Biz Kıbrıs’ı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu endişelerimizi gündeme getiriyoruz.”