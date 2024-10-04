KKTC’den Gazze’ye insani yardım taşıyan 2 TIR gönderildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) öncülüğünde, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hazırlanan ve insani yardım taşıyan iki TIR, Filistin halkına ulaştırılmak üzere Gazze’ye doğru yola çıktı.

Lefkoşa’da Hala Sultan Camisi’nde, İsrail saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardım gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Filistin halkı ile devamlı dayanışma içinde olduklarını” belirterek, Filistin’e gönderilen yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi adına konuşma yapan Vahap Gültekin de Filistin halkının İsrail’in saldırıları altında bulunduğuna dikkati çekerek, Gazze’de sadece saldırıların olmadığını, İsrail ablukası nedeniyle halkın su dahi bulamadığını ifade etti.

“Gazze’de İsrail’in insanlık suçu işlediğini” söyleyen Gültekin, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Törenin ardından, Evkaf öncülüğünde, Gazze için hazırlanan iki tır insani yardım malzemesi, dualarla yola çıktı.

Yardım tırlarının, gemi ile Mersin’e ulaştıktan sonra Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığında Gazze’ye ulaştırılacağı bildirildi.