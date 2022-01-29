KKTC’den Güney Kıbrıs’a 6,1 milyon Euro değerinde ticaret yapıldı

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis 2021’de KKTC’den Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla 6,1 milyon Euro değerinde ticaret yapıldığını açıkladı.

Fileleftheros’a göre, Petridis, Ekologlar Milletvekili Aleksandra Attalidu’nun Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden KKTC-Güney Kıbrıs geçiş noktalarından emtia geçişleriyle ilgili sorusuna cevaben sunduğu veriler, 2021 yılında KKTC’den Güney’e yüzde 31 artışla 6,1 milyon Euro değerinde emtia ihraç edildi.

Üçüncü ülke menşeli ürünlerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun şekilde geçirilebileceğini kaydeden Petridis, ürünün yetkili mercilerce denetlenerek geçişine izin verildiğini belirtti.

Petridis, kapılardan geçiş yapan kişilerin beraberlerinde şahsî kullanım için en fazla 260 Euro’luk ticari mal geçirebileceğini kaydetti.

Rum Gümrüğü tarafından el konulan emtianın gümrük birimleri tarafından imha edildiği belirtildi.

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29/01/2022 15:18