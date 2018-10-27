KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıyan tanker yakalandı

Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin, bir tankerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı yönünde aldığı bir ihbar sonucu, dün 14:30 sularında “Aya Napa-Rizoelia” yolu üzerinde bir tankeri durduğunu yazdılar.

Söz konusu tankerin “Pergamo” (Beyarmudu) sınır kapısında KKTC’ye geçtiği ve Rum polisince durdurulduğu sırada yarı dolu vaziyette olduğunu vurgulayan gazete, tankerde incelemelerin sürdüğünü aktardı.