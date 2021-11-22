KKTC’den Güney Kıbrıs’a ciddi bir 'mesleki göç' var…

Aynı şeyleri sürekli tekrarladığımızı söyleyebilirsiniz ama ülkede gerçekten durumlar iyi değil, işsizlik arttı, birçok çalışan hayatından memnun değil, aldıkları parayla ayı çıkaramıyorlar, ailesini geçindirecek, borcunu ödeyecek geliri elde edemiyorlar.

Çalışıp parasını alamayanlar ya da geç alanlar, ödeneksiz izne çıkarılanlar, işine son verilenler var. Her geçen gün durum daha kötüye gidiyor.

Kara tabloyu bazıları görmek istemese, kabul etmese de gerçeklerden kaçamayız.

Birçok kişi ülkedeki kötü şartlardan dolayı ciddi ciddi göçü düşünüyor ama pandemi şartları göçü de zorlaştırıyor.

Pandemi şartlarında başka bir ülkeye gitmek de orada iş bulup çalışmak da çok zor.

Göç de zor olduğu için geriye tek çare Güney Kıbrıs’ta iş bulmaya kalıyor.

Evet şimdi birçok kişi Güney Kıbrıs’ta iş bulmak için çaba harcıyor, hem de bulunacak iş ne olursa olsun ne kadar zor olursa olsun…

Güney Kıbrıs’ta da işsizlik sorunu var ama Kıbrıslı Türkler daha düşük maaşa çalışmayı kabul ediyor, aldığı para Türk Parası’na çevrildiğinde Kuzey Kıbrıs’ta iyi bir paraya dönüşeceği için…

Üniversite mezunu Kıbrıslı Türk gençler, kendi alanlarıyla hiç ilgisi olmayan, normalde kuzeyde hiç yapmayacakları işleri, Güney Kıbrıs’ta “Euro maaşın avantajı” nedeniyle yapmaya hazır.

Öte yandan, mesleğinde başarılı, kalifiye elemanlar/ nitelikli işçiler Güney Kıbrıs’ta hem daha rahat iş bulabiliyor hem de çok daha iyi para kazanabiliyor.

Pandemiden dolayı ülkesine giden işçiler ve Güney Kıbrıs’ta çalışmaya başlayan birçok Kıbrıslı Türk nedeniyle, Kuzey Kıbrıs’ta kalifiye eleman sıkıntısı da yaşanıyor.

Tabii Güney Kıbrıs’ta önemli şirketlerde iş bulan, kendi alanında çalışan üniversite mezunu gençlerimiz de var. Küçük çaplı bir beyin göçü adeta…

Evet sınırın iki adım ötesinde, aynı adacığın diğer tarafında Kıbrıslı Türklerin çalışmak zorunda kalmasına elbette göç denemez.

İki tarafı sınır ayırsa da aynı ülkede oluşları ve iş bitimi kuzeye dönüşleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ta çalışanları göç etmiş saymak pek doğru olmaz belki ama içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor oluşu bakımından önemsenmelidir. Mesleki göç diyebiliriz belki…

Tabii işi gereği Güney Kıbrıs’ta yaşayan, en azından bir ayın büyük kısmını orada geçirenler de var…

Bir şekilde kalifiye işçilerimizi, ülkemize faydalı olacak beyinleri Güney Kıbrıs’a kaptırıyoruz, kıymetini bilemediğimiz için…

Tabii bir de eğitim gördüğü Avrupa ülkelerinden dönmeyen gençlerimiz var.

“KKTC’de bana hayat yok” deyip, üniversite eğitimi gördükleri ülkede kalmayı tercih ediyorlar.

Ülkesinde sistemsizliğin, partizanlığın, adam kayırmanın, torpilin, haksızlıkların, adaletsizliğin olduğunu, liyakatin değer görmediğini gören gençler, doğduğu yeri değil de eğitim gördüğü ülkeyi tercih ediyor.

Hem o ülkelerde insan odaklı bir sistem olması, hem mesleki fırsatların daha çok bulunması hem de daha fazla gelir elde etme imkânına sahip olması nedeniyle gençler dönmek istemiyor.

Dönenlerin bir kısmı da yine Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih ediyor…

Geçmişte de vatandaşlarımız, benzer birçok sorundan dolayı, İngiltere’ye, Avustralya’ya göç etmişti.

Kim ister ki ülkesini terk etsin ve çok zor şartlarda gurbet ellerde çalışın, kendine oralarda hayat kursun? Mecbur kalmasa gider miydi o insanlar oralara?

Ne geçmişten ders alınıyor ne de bugünün şartları vatandaşın lehine kullanılabiliyor.

Pandemi şartlarında bile partizanca istihdamlar yapıldı, o işten anlayıp anlamadığına bakılmadan atamalar gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle hizmetine ihtiyaç var diye istihdam edilen kişilerin bir kısmı işe gitmiyor, maaş çekiyor, bu kişiler kurultay ve seçim çalışmaları için kullanılıyor.

Gerekli olan yerlere istihdam yapılmıyor, gereksiz yerlere yığma yapılıyor, devlet kurumları çiftlik gibi kullanılıyor.

Maalesef bazı siyasiler ezberini bozmuyor, şartlar ne isterse olsun partizanlıktan vazgeçmiyor, bildiğini okuyor.

Nerede adalet, nerede eşitlik, nerede fırsat eşitliği? Kim bakıyor ekmek parası kazanma derdinde olanlara, kim ilgileniyor onlarla?

Ülkede sorunlar yalnızca çalışma yaşamında da değil, hayatın her alanı sıkıntılı, nereye el uzatsanız dökülüyor. Tüm bunlara ek, Türk Parası’nın değer kaybı, dövizin yükselmesi halkı fakirleştiriyor.

Ülkede onca sorun varken, Cumhurbaşkanı sürekli bir milliyetçilik pompalama derdinde, hükümet edenler de “merak etmeyin, her şey düzelecek” demekle yetiniyor.

Ortada birçok ekonomik önlem tavsiyesi dolanıyor da bunların nasıl uygulanacağını bilen yok.

Evet vatandaşlarınız Güney Kıbrıs’ta iş arıyor. Benim ifadem değil, sizin deyiminiz ve sizin hassasiyetiniz, bakış açınız çerçevesinde söyleyecek olursak, vatandaşınızı Ruma muhtaç ettiniz.

Rahatsız olmuyor musunuz? Yoksa giden gitsin zaten sizin dar çevrenizde torpil geçeceğiniz bir kitle var değil mi?

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22/11/2021 22:54