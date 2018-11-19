HABER KIBRIS

KKTC'den Güney'e yasadışı evcil hayvan ticareti

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19/11/2018
HK

KKTC'den Güney'e yasadışı evcil hayvan ticareti

KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Rum tarafındaki bazı evcil hayvan dükkanları (pet shop) hesabına, çeşitli evcil hayvanlar götürülmekte olduğu iddia edildi.

Rum tarafındaki yasaya ve Avrupa yasasına göre bu hayvanlardan bazılarının Güney Kıbrıs’ta satışının yasak olduğunu yazan Politis gazetesi, “elindeki bilgilere” dayanarak, Rumların daha çok “African Grey” papağanları gibi pahalı evcil hayvanlara rağbet gösterdiklerini belirtti.

Bunların Güney Kıbrıs’a oranla Kuzey Kıbrıs’tan çok daha düşük fiyatlarla satın alındığını iddia eden gazete, yasadışı evcil hayvan ticaretiyle ilgili suçlamaların Rum Veteriner Dairesi ile Rum tarafındaki Hayvan Partisi’ne de ulaştığını ve bunların, bu suçlamaları incelemekte olduklarını ekledi.

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TAGS: kktc, evcil hayvan, kıbrıs, papağan
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