KKTC’den Kadın Girişimciler, TOBB’un Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda Ödüllerini aldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun 7 Kasım 2021 tarihinde imzalamış oldukları Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü kapsamında; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu himayelerinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde üçüncüsü gerçekleşen Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kategorisi de açılarak, başvuru yapılabilmesi sağlandı.

Yarışmanın Ödül Töreni 19 Kasım Salı günü Ankara’daki TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun, kadın girişimcilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki ağlara entegre olması ve kariyerlerinde ilerlemelerine destek olmak adına 2022 yılında başlatmış olduğu yarışma kapsamında, başarı hikayeleriyle dikkat çeken kadın girişimcilerin kanaat önderliği yapmasını ve potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olmasını hedefliyor.

19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında düzenlenen törende, KKTC’den 4 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu. Ödül alan girişimciler şu şekilde sıralandı:

Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket Kategorisi : Mercado Gıda Group Şirketleri’nden Gaye Boyacı

: Mercado Gıda Group Şirketleri’nden Gaye Boyacı En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi : BMP Trade’den Elif Özerman

: BMP Trade’den Elif Özerman En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi : Necat Group’tan Selen Necat

: Necat Group’tan Selen Necat En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi: Cherry Red Advertising Ltd.’den Eda Baştuğ ve Verda Erk

Törene, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Eda Kervanlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Nizam Paralik katıldı.

TOBB – KTTO İşbirliği Kadın Girişimcilik Alanında da Devam Ediyor

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği içerisinde kadın girişimciliğini geliştirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırmak amacıyla 2021 yılından bu yana faaliyetler ve projeler yürütmeye devam etmektedir.