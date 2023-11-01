KKTC’den katılımın da olduğu 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

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01/11/2023

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KKTC’den katılımın da olduğu 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 3-12 Kasım'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Kasım Cuma akşamı kapılarını ziyaretçilerine açacak.

BursaFotoFest'e KKTC’den Mehmet Gökyiğit de katılıyor.

01/11/2023 12:27
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TAGS: KKTC, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali
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