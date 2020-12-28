KKTC’den Mısır’a transfer oldular

Geçtiğimiz Hamitköy ve Yenicami formaları altında attığı gollerle gol kralı olan John Ebuka Okoye ile Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğuna büyük katkı koyan Dinopeter Jud, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Mısır Premier Lig takımlarından Enppi SC Takımına transfer oldu.

Geriye kalan 3 haftada Dinopeter, Enppi’de ilk 11’de sahaya çıkarken, Ebuka sonradan Dinopeter’in yerine oyuna dahil oldu. Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13. sırada yer alan Enppi, 3 maçta 4 puan topladı. Her 2 futbolcu da yeni takımlarında henüz golle tanışamadı.

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28/12/2020 09:06