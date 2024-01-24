KKTC’den Rum Elektrik Dairesi’ne 19 Milyon dolar ödeme

Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK), 2023 yılında KKTC’ye sağladığı elektrik karşılığında 19 milyon dolar ödeme aldığı iddia edildi.

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24/01/2024

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KKTC’den Rum Elektrik Dairesi’ne 19 Milyon dolar ödeme

Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK), 2023 yılında KKTC’ye sağladığı elektrik karşılığında 19 milyon dolar ödeme aldığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, El-Sen sendikası tarafından yapılan ve KKTC basınında da yer alan, KKTC'nin Güney Kıbrıs'a 2023 yılı için 19 milyon dolarlık ödeme yaptığı şeklindeki iddianın Rum Elektrik Kurumu AİK tarafından da doğrulandığını yazdı.

Gazete, AİK’in 2023 yılında KKTC’ye verdiği elektriğin bedelinin yaklaşık 19 milyon dolar olduğunu belirtirken AİK’in her ay faturayı, KEVE sendikası aracılığıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdiğini, ödemenin de aynı yolla yapıldığını savundu.

Gazete, şu ana kadar ödenmemiş herhangi bir fatura bulunmadığını da vurguladı.

24/01/2024 11:08
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TAGS: kktc, güney kıbrıs, elektrik
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