KKTC'den sporcuların da katıldığı Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği sona erdi

Silivri Belediyesi ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve KKTC’den sporcuların katıldığı Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği tamamlandı.

Etkinlikte, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan, Kosova ve Kırgızistan’dan 200’e yakın sporcu masa tenisi, atletizm, yüzme müsabakalarında kıyasıya yarıştı.

2 gün süren etkinliklerin ardından Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği, futsal gösteri maçının ardından sona erdi.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile eski futbolcular karşı karşıya geldi. Veteranlar takımında, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın’ın yanı sıra Trabzonspor’un eski futbolcuları Tuncay Soyak, Abdullah Ercan, Emrah Eren ve Galatasaraylı eski futbolcular Hamza Hamzoğlu, Muhammet Altıntaş, Kadri Sancak gibi ünlü isimler yer aldı.