KKTC’den Türkiye’ye başsağlığı mesajları

Uluçay: "Tüm Türk Ulusunun başı sağ olsun."

İdlip'te meydana gelen saldırıda Türk askerlerinin şehit olması sonrası Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Uluçay, şunları kaydetti:

"İdlib’te şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır dilerim. Türkiye’nin acısını paylaşıyor ve metanet diliyorum.

Tüm Türk Ulusunun başı sağ olsun."

Sucuoğlu: "Türkiyem başın sağolsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk askerimize Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Türkiye'yi yasa boğan acı haber bizleri de derinden sarsmıştır.

Şehit Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi girdiği bu yeni uğraşta muzaffer eylesin"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, İdlib’de 33 Türk askerinin şehit olması nedeniyle mesaj yayımlayarak şehit askerlerin aileleri, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli mesajında, “İdlib’te Suriye rejimi ile işbirlikçilerinin kalleş saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.”dedi.



Suriye rejimi ve işbirlikçilerini lanetleyen Koreli, “ Tarihsel süreç içerisinde Türk’e ve askerine kalkan eller nasıl kırılmışsa, Türk’e düşmanlık edenler şehitlerin kanında nasıl boğulmuşsa, bu menfur saldırıyı gerçekleştiren Suriye rejimi ve işbirlikçilerinin de ayni akıbete uğrayacağından zerrece şüphemiz yoktur.Yüce Allah Anavatanımızın yar ve yardımcısı olsun, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi girdiği bu yeni uğraşta muzaffer eylesin...”ifadelerini kullandı

28/02/2020 11:58