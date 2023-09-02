KKTC’den tütün ürünleri ve akaryakıt alanlara ceza yağdı

Rum polisi KKTC’den tütün ürünü ve akaryakıt alanlara ceza yağdırdı.

Politis’in haberine göre 31 Ağustos’ta Akıncılar’dan geçerek, toprak yoldan Kiracıköy’e giden bir çiftin aracı, Rum polisi bünyesinde yeni oluşturulan “Yeşil Hat Gözetim ve Mülteci Akışıyla Mücadele Şubesi” personeli tarafından durdurularak arandı.

50 ve 69 yaşlarındaki çiftin tasarrufunda 109 karton elektronik sigara, 19 karton sigara ve bir miktar nargile tütünü bulundu. Araç içerisinde ayrıca bir cüzdan, bir çanta, iki omuz çantası, üç kemer, bir adet 12 kiloluk basınçlı gaz bulan Rum polisi çifti tutukladı. Çifte 15 bin Euro ceza da kesildi.

Başka bir olayda da Rum polisi ve gümrük personeli tarafından Metehan kara kapısından Güney Kıbrıs'a giden 50 yaşındaki bir erkek şahsın aracında yapılan aramada 12 karton sigara, 5 karton elektronik sigara, 25 kutu yoğurt ve 4 litrelik bir bidon zeytinyağı bulunarak, el konuldu. Şahsa bin 700 Euro ceza kesildi.

Habere göre Rum polisi ve gümrük personelinin kara kapısında koordineli yaptığı kontroller sırasında ise 67 kişi ve 53 araç arandı.

KKTC’den alınmış 8 karton elektronik sigara, 2 karton sigara, 10 litre akaryakıt bulunarak el konuldu, Şahıslara toplamda 370 Euro ceza kesildi.