KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi. Geçtiğimiz gün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.

Fotoğraf: Necmi Usal

Bu habere tepkiniz:



20/06/2022 11:32