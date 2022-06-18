KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

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18/06/2022

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KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi. Dün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın yer ve saati daha sonra duyurulacak.

18/06/2022 14:01
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TAGS: KKTCELL Bölge Karmaları’nda finalin adı Lefkoşa-Girne
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