KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi. Dün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın yer ve saati daha sonra duyurulacak.

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18/06/2022 14:01