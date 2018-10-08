KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden: Oyunun Kuralları Değişecek

LifeCell’in piyasaya girmesi ile birlikte internet hizmeti alan son kullanıcıların kalite anlamında pozitif etkileneceğini belirten KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, yatırım anlamında yapılması gerekenlerin altını çizdi. Daha ucuza daha hızlı internet için, iletişim altyapısının gelişmesine dikkat çeken Maden, “Tek bir fiber kablo üzerinden dünyaya açılıyoruz. Mobil, sabit tüm iletişim bir noktada toplanıyor. Önce Türkiye, sonra dünyaya açılıyor. İkinci bir fiber çekilmesi için girişimlerimiz sonuçsuz kaldı” dedi.

Maden, şu ifadeleri kullandı; Yapılan yatırım eski sisteme yatırım. Dünya 4.5 G kullanıyor, 5G’yi tartışıyor. Bizim yapmamız gereken yeni teknoloji yatırımları, ancak ülkenin teknolojisi buna el vermiyor. Türkiye’deki insanlardan buradaki insanların ne eksiği var. Dünyada bu hizmeti almakta KKTC halkının ne farkı, eksiği var? Bu ülke insanının da ileri teknolojiyi hizmeti alması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Biz Turkcell olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak siyasi mercilerin karar almada gecikme yaşaması nedeniyle yeterli yolu kat edemedik KKTCELL Yatırıma hazır... Ülkenin gerçeklerine vurgu yapan Maden, gecikmeden alt yapının geliştirilmesi için mevzuat değişikliğine vurgu yaptı.

Maden, kapsama anlamında KKTCELL’in gerekli güce sahip olduğunu vurguladı ve, “Eğer mevzuat izin verirse alt yapı anlamında KKTC vatandaşlarının dünya ile aynı seviyeye gelmesi için her türlü yatırımı yapmaya hazırız, bunda da ısrarlıyız, iddialıyız” dedi. Tek bir fiber kablo üzerinden... Adanın dünya ile internet bağlantısının tek bir fiber üzerinden sağlandığını belirten Maden, “Maalesef bu çağda, çanaklar üzerinden hizmet kalitesini artırmak için çaba harcıyoruz. İhtiyaç noktasında yatırım ve finansman için KKTCELL elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek” ifadesini kullandı.