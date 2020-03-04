KKTCELL Güvenli Dijital İmza’yı tanıttı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital dönüşüm çerçevesinde Güvenli Dijital İmza uygulamasını tanıttı. Grand Pasha Hotel’de bu sabah gerçekleştirilen etkinlikle Güvenli Dijital İmza uygulamasını basın mensuplarına tanıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Harun Maden, yaptığı konuşmada dünyayla eş zamanlı ilerleme hedefiyle yaptıkları çalışmaları anlatırken Güvenli Dijital İmza uygulamasını da gazetecilere detaylı şekilde anlattı.

Güvenli Dijital İmza uygulamasını dünyayla eş zamanlı gerçekleştirdikleri teknolojik yenilikler altında ülkede de duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek iş hayatında kolaylık sağlayacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell dijital bir operatöre dönüştüğünü anlatan Harun Maden, son dönemde UPCALL diye yeni bir sistemi hizmete sunduklarını anlattı.

"Biz dijital operatör olarak yolumuza devam ediyoruz" diyen Harun Maden, evlerde sabit internet kullanımı alanında da önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Harun Maden şirket olarak kendileri dijitalleşme sürecini yaşarken adada çözüm ortaklarına bu konularda hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, kurumsal müşterilerine birçok ürün ve hizmet sunduklarını anlattı.

04/03/2020 11:17