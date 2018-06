KKTCELL: Kaplumbağalar Korumamız Altında

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti adamızın sevimli kahramanları kaplumbağalarımızın korunması için yıllardır olduğu gibi bu yıl da işbirliğine devam ediyor. Adamızın ve dünyanın en önemli doğal zenginliklerinden olan kaplumbağaların nesillerini sürdürme mücadelesine Kuzey Kıbrıs Turkcell bu yıl da tam destek veriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, “Kaplumbağalar korumamız altında, sahillerimize bıraktığımız tek iz ayak izimiz olsun” diyerek geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yeni bir işbirliği protokolüne imza attı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço’nun imzasıyla gerçekleşen törende Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape de yer aldı.

Harun Maden: “Güzel Kıbrıs’ımıza gönülden bağlıyız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kaplumbağa Koruma Cemiyeti ile yıllardır süren işbirliğini devam ettirmekten ve ülkemiz için çok değerli olan kaplumbağalarımızın korunmasına katkı sağlamaktan son derece mutlu oldukları söyledi.

Harun Maden sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki kaplumbağalarımız gibi doğa zenginliklerini, çevremizi korumalı ve sahiplenmeliyiz. Bizler Turkcell ailesi olarak bunun için yıllardır olduğu gibi çabalıyor, sosyal sorumluluk projelerini gönülden destekliyoruz. Güzel Kıbrıs’ımıza, güzel ülkemize gönülden bağlıyız ve çabamız bu anlamda farkındalığı daha da artırmak içindir. Dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından 2 türü, nesillerini sürdürmek için sahillerimizi tercih ediyor. Bu önemli değere, tüm dünya ve ülkemiz adına hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl yüzlerce turist ve gönüllü kaplumbağaların yumurtlamasından, yaşama ilk dokunuşlarına kadar şahit olmak için adamıza gelmektedir. Bu durum ülkemiz açısından önemli bir eko turizm oluşturmaktadır. Kaplumbağalara katkı sağlamak aynı zamanda ülkemizin ziyaret edilmesine yani turizme de katkı sağlamak demektir. Adamızın bu değerli ziyaretçileri kaplumbağalarımızın nesillerini sürdürmesi, dünyanın zenginliğinin korunması, sürdürülebilir çevre ve ülkemizi tanıtmak anlamında sosyal sorumluluk projelerimizi son derece önemsiyor, tüm Turkcell ailesi sahipleniyoruz.”





Kutlay Keço: “Her yıl yuva sayısında rekor artış oluyor”



Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço, dünyaca ünlü Exeter Üniversitesi’nden bilim adamları ve dünyanın pek çok yerinden her yıl öğrencilerin ülkemize gelerek kaplumbağa gözlemi yaptıklarından ve sertifika aldıklarından bahsetti. Keço, Akdeniz’de yaşayan yeşil kaplumbağaların yumurtlamak için Türkiye'den sonra ikinci olarak ülkemizi tercih ettiğini anımsatarak bu doğa olayına özellikle yabancıların büyük ilgi duyduğunu ve ülkemize sırf bunun için geldiklerini belirtti. Turkcell ile yıllardır önemli bir işbirliği yaptıklarını söyleyen Kutlay Keço, şu bilgileri de paylaştı:

“Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin yürüttüğü kaplumbağa projesi için yurt dışından, üniversiteden gelen onlarca öğrencimiz var ve sürekli kaplumbağalar için çalışmalar yapılıyor. Kaplumbağaları sürekli gözlemliyor, koruyoruz. Tüm dünyada nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları ülkemizde koruma altına alınmıştır, bu mutluluk vericidir. Şu an genelde tüm bölgelerde 800’ün üzerinde yuvaya ulaşılmıştır ve her geçen gün yuva sayımız artmaktadır. Yumurtlama mayıs ayında başlamakta, ağustos ayına kadar devam etmektedir. Geçen sene tüm sahillerimizde toplamda yaklaşık 1500 yuva oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu rakamlar ülkemiz için önemli ve heyecan vericidir.”