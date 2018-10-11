KKTCELL’de kollar sıvandı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol liglerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 yıldır ülkemizi başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda 13 Ekim’de başlayacak Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi öncesinde kollar sıvandı.

Temsilcimiz yeni sezonun ilk maçını 13 Ekim Cumartesi deplasmanda Gaziantep Engelli ile oynayacak. Başantrenör Hüseyin Dayı, İdari Manajer Haluk Taşkınçay ve sporcu sorumlusu Raif Güçkan takımla birlikte yeni sezon için yaklaşık 1 aydır teknik ve taktik ağırlıklı çalışmaları sürdürüyorlar. Engelliler Spor Federasyonu Yönetimi de yeni sezon öncesinde sporcuların moral motivasyonunu artırmak için uğraş veriyor. Geçtiğimiz sezonun sporcuları ile yeni sezona başlayan ve takıma geçtiğimiz hafta katılan İranlı Ali Ebrahim Akberde güç katacak.

Yeni Sezonda Hedef Süper Lig

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, yeni sezon öncesi basına yaptığı açıklamada, takımın yeni sezona yüksek moralle hazırlandığını, takıma yeni katılan İran’lı Ekber’le sezona süper lige çıkma parolası ile başlayacaklarını bildirdi. Spora ve sporcuya her zaman için özel önem veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 10 yılı aşan süredir ülke tekerlekli sandalye basketboluna koşulsuz destek vermesinden mutlu olduklarını belirten başkan Musioğlu, basının da desteği ile yeni sezonda tribünlerden coşkulu taraftar desteği beklediklerini, bunun için yönetim olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.

KAYNAK: BRT WEB - SPOR