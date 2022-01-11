KKTC’in ilk kripto para platformu: Arsinex

NorthernLAND güvencesi ile hizmete giren Arsinex, KKTC kimliği ile kayıt olma ve yerel bankalarla yatırım yapma fırsatı yaratarak bir ilki gerçekleştiriyor.

“Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Tron ve daha birçok kripto para birimini Arsinex’ten kolayca alabilirsiniz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kripto para alım-satım platformu Arsinex.com açıldı.

NorthernLAND Şirketler Grubu güvencesi ve kurumsal yapısı içerisinde hizmete giren kripto para borsası Arsinex, dünyanın dört bir yanında eşit koşullarda, güvenlik ve hızdan ödün vermeden yatırım fırsatı sunacak.

Arsinex.com’da anlaşmalı bankalardan 7/24 yatırım yapılabileceği duyurulurken, yerel bankalarla yatırım imkanı da sağlanıyor...

Ülkenin ilk kripto para alım-satım platformu Arsinex’in tanıtımına yönelik yayınlanan açıklamada, “Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Tron ve daha birçok kripto para birimini Arsinex’.com üzerinden kolayca alabilirsiniz” dendi.

2FA güvenlik sistemi

Arsinex platformunda hesapların 2FA güvenlik sistemi ve gelişmiş blokzincir ekosistemi ile korunduğuna dikkat çekilirken, “Hesabınız maksimum güvenli” sözlerine yer verildi.

444 44 05 numaralı telefondan Arsinex Canlı Destek ekibi kripto paraya dair tüm sorulara yanıt verecek; öneri ve değerlendirmeleri alacak.

Tarihi isim, iddialı başlangıç

Platform ismini Gazimağusa’nın tarihteki ilk adı Arsinoe’den alıyor.

KKTC’nin ilk kripto para alım-satım platformu Arsinex, 21 Nisan 2021 tarihinde kuruluş çalışmalarına başlayarak Northernland grubunun en yeni üyesi oldu.

Arsinex Yönetimi, geleceği hedefleyerek çıktıklarını ve bu yolda dünyanın dört bir yanında eşit koşullarda, güvenlik ve hızdan ödün vermeden yatırım fırsatı sunacaklarını belirtti.

“Finansın özgür dünyasında her kesimden yatırımcının bilinçli bir şekilde yatırım yapabilmesi için çalışıyoruz” diyen Arsinex yönetimi, KKTC kimliği ile kayıt olma ve yerel bankalarla kripto alım fırsatı yaratarak bir ilki gururla gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Hedefimiz, Gelecek.”

“Hedefimiz Gelecek” sloganı ile yola çıkan yeni platform hakkında ayrıca şu bilgiler verildi:

“Arsinex’te yerel banka hesabınıza bağlı kartınızla dilediğiniz tüm işlemleri düşük komisyon ücretleriyle gerçekleştirebilir, kripto para ile ödeme kabul eden bütün kuruluşlara borsamızdan kripto para göndererek ödeme yapabilirsiniz.

Sahip olduğumuz yalın arayüz, güçlü teknolojik alt yapımızın sağladığı hız ve koşulsuz güvenle; Bitcoin, Ethereum, Tron ve daha birçok kripto para biriminde 7/24 hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapma fırsatı sunarken; sistemimizde yapılan her işlemi, şeffaflık ve anında ulaşılabilirlik ilkesi gereği blokzincirlerine entegre ediyoruz.

Kripto para yatırımı yapmak isteyen her yatırımcının ilk sorusunun güvenlik olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu yüzden uzman kadromuzla, hızla gelişen kripto para piyasasındaki en güvenilir yatırım ortağınız olma misyonunu benimsiyoruz.”

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11/01/2022 16:39