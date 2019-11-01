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KKTC'li Beden Eğitimi Öğretmenleri Belek'te

KKTC'li beden eğitimi öğretmenleri, 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kongresi'ne katılıyor.

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01/11/2019

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KKTC'li Beden Eğitimi Öğretmenleri Belek'te

KKTC'li beden eğitimi öğretmenleri, Antalya Belek'te yapılan 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kongresi'ne katılıyor.

31 Ekim -3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongreye KKTC Beden Eğitimi öğretmenleri, Beden Eğitimi Denetmeni Lütfiye Fedai Liderliğinde katılıyor. Toplam 12 kadın Beden Eğitimi öğretmeninin katıldığı organizasyon 3 Kasım'da son bulacak. 

01/11/2019 11:30
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TAGS: KKTC’li, HABER, KIBRIS, Beden, Eğitimi, Öğretmenleri, Belek’te
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