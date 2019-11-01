KKTC'li Beden Eğitimi Öğretmenleri Belek'te
KKTC'li beden eğitimi öğretmenleri, 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kongresi'ne katılıyor.
01/11/2019
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KKTC'li beden eğitimi öğretmenleri, Antalya Belek'te yapılan 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Kongresi'ne katılıyor.
31 Ekim -3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongreye KKTC Beden Eğitimi öğretmenleri, Beden Eğitimi Denetmeni Lütfiye Fedai Liderliğinde katılıyor. Toplam 12 kadın Beden Eğitimi öğretmeninin katıldığı organizasyon 3 Kasım'da son bulacak.