KKTC’li enginar üreticileri doğrudan Erdoğan’dan destek istedi

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23/12/2023

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KKTC’li enginar üreticileri doğrudan Erdoğan’dan destek istedi


KKTC yetkililerinden destek isteyen üreticiler, Türkiye’li yetkililerden de çare talebinde bulundu.

Üreticiler, 400 bin TL civarında bir zararın söz konusu olduğunu ifade ediyor İhracat amaçlı üretilen ve 2 gün sonra kesilmesi gereken 35-40 bin adet enginarın tarlada kalacağı endişesini dile getiren üreticiler “biz bu kadar ürünü iç piyasada tüketemeyiz” diyor. Enginar Üreticileri son çare olarak da sosyal medyayı kullandı X platformundan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ni mention yapan üreticiler, olumlu yanıt beklemeye başladı

23/12/2023 19:23
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TAGS: KKTC, enginar üretici, erdoğan
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