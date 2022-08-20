KKTC’li sporcular RUN Salt Fire Lake Koşu Yarışı’nda göğsümüzü kabarttı

RUN Salt Fire Lake Ankara Tuz Gölü Koşu Yarışı’nda Kıbrıslı Türk sporcular dereceye girdi.

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20/08/2022

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KKTC’li sporcular RUN Salt Fire Lake Koşu Yarışı’nda göğsümüzü kabarttı

RUN Salt Fire Lake Ankara Tuz Gölü Koşu Yarışı’nda Kıbrıslı Türk sporcular dereceye girdi.

10 kilometre genel klasman yarışı bayanlar kategorisinde Şirin Bolkan Bilginaylar üçüncü geldi.


Halil Efe İri 10 kilometre genel klasmanda üçüncü oldu. 


Ersan Çoker ise 10 kilometre yaş kategorisinde birincisi geldi.
 Kıbrıslı Türk sporcular kendi imkanlarıyla gittikleri yarışlarda göğsümüzü kabarttı.

20/08/2022 15:32
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TAGS: kktc, spor, RUN Salt Fire Lake, Koşu, Yarışı
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