KKTC’nin 2022 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

2022 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerçek kişilerde Tahir Topal, kurumlarda ise Türkiye İş Bankası en fazla vergiyi ödeyerek yine ilk sırada yer aldı.

Gelir ve Vergi Dairesi Gelir Vergisi Yükümlüleri “gerçek kişi” beyanlarına göre, vergi yatırımları sıralamasında ilk sırayı Tahir Topal alırken, ikinci sırayı Bora Menyera ve üçüncü sırayı Tulin Manyera aldı.

Tahir Topal 28,018,419.59 TL, Bora Manyera 9,409,447.59 TL, Tulin Manyera ise 5,467,559.16 TL vergi ödedi.

Listede ilk 5’te yer alan Burak Başel 4,246,419.56 TL, Timothy Darren Baker ise 2,324,930.92 TL vergi ödedi.

-Kurumlar vergisinde ilk sıra İş Bankası'nın

Kurumlar vergisi sıralamasında 2022'de de ilk sırayı 210 milyon 986 bin 085.32 TL ödeyen Türkiye İş Bankası A.Ş. aldı.

Merit Kıbrıs Turizm LTD 201 milyon 286 bin 712.87 TL ile ikinci; Aksa Enerji Üretim A. Ş. 75 milyon 933 bin 176.55 TL ile üçüncü en çok vergi ödeyen şirketler oldu.





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