KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü İngiltere’de kutlandı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Cumartesi akşamı Grand Palace'da düzenledikleri etkinlikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Çimen Keskin, 1. Sekreter Namık Cafer, Konsey Fahri ve Kurucu Başkanı Özkan Hıfzı, geçmiş Konsey başkanları, üye dernek başkanları, okul başkanları yönetim kurulları ve diğer davetliler katıldı.

Konsey Başkanı Ayşe Osman etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin kendi kendini yönetme hakkının simgesi olan KKTC ile taçlandırıldığını söyledi.

20 Temmuz Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının artık zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını söyleyen Osman, Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlete dayalı, eşit haklara sahip olunan, Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşılacağı bir çözüm istediklerini dile getirdi.

BAYRAK OLAYI

Konuşmasında, Londra’da bir belediyeye izinle astıkları KKTC bayrağının Rumların baskısıyla indirilmesine değinen Osman, pazartesi günü Londra'nın Waltham Forest Belediyesi binası önünde, belediyeden izin alarak saat 10.40’ta astıkları ve akşama kadar kalması gereken bayrağın saat 14.30 sıralarında Rumların baskısı sonucunda indirildiğini anlattı.

Osman, Kıbrıs Yüksek Komiserliğinin töreni politikaya alet ettiğini, Rumların bayraktan rahatsız olduklarını bildirmeleri üzerine KKTC bayrağının Belediye Başkanı Gracew Williams tarafından keyfi bir kararla indirilerek çöp sepetine atıldığını ve Rumlardan da özür dilendiğini belirtti.

Belediye başkanının bölgede yaşayan ve seçimlerde kendisine destek olan on binlerce Türk'ün haklarını göz ardı ederek, tek taraflı kararı ile çok yanlış bir harekette bulunduğunu ifade eden Osman, “Bu yanlış ırkçılık olayını asla kabul etmeyiz.” dedi.

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının kendi kendine yönetme ve kendi geleceğini tayin etme hakkının en önemli simgesi olan KKTC'nin 38. yaşı kutlu olsun.” dedi.

Keskin, uzun ve çetin mücadeleler sonucunda Türkiye'nin de sonsuz desteği ile sahip olunan devleti bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşımanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin de kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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23/11/2021 10:22