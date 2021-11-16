KKTC'nin 38’inci kuruluş yıldönümü KKTC Londra Temsilciliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, Resepsiyonun başında İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın birer konuşma yaptı.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının denenmiş ve başarısız olmuş formül ve yöntemlere dayalı müzakere süreçlerinde bir 50 yıl daha kaybetme lüksü olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının gerek geçmiş müzakere süreçlerindeki deneyimi gerekse Ada’da ve Bölge’de istikrar, güvenlik ve işbirliğinin tesisisin gerekliliğini de gözönünde bulundurarak Nisan 2021’de Cenevre’de, Anavatan Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni vizyonunu kayda geçirdiğini vurguladı.

Keskin ayrıca, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonun kaldırılmasının uluslararası camianın bugüne değin görmezden geldiği çok önemli bir etik sorumluluğu olduğunu da kaydetti.



TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da konuşmasında, 58 yılın ardından, Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tavrının Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel olduğunun görülmeye devam edildiğini vurgulayarak, yarım asırdan uzun bir zamandır sürdürülen ve başarısız olan müzakere zemininin artık geride kaldığını ve Ada’da çözüme ulaşılması için yeni bir zemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yalçın, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk Liderliği tarafından ortaya koyulan ve iki devletin egemen eşitliğinin mevcudiyetine dayanan yeni ve gerçekçi vizyonunu desteklediğini ifade ederek Kıbrıs Türk tarafının bu amaç doğrultusundaki samimi ve yapıcı tavrını takdir ettiklerini kaydetti.

Covid 19 Pandemisi sebebiyle kısıtlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın yanısıra TC Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, diplomatlar ve İngiltere’de faaliyet gösteren çeşitli Kıbrıs Türk sivil toplum örgütü temsilcileri ile İngiliz konuklar katıldı.

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16/11/2021 15:27