KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü Gaziantep’te kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39 uncu yıldönümü Gaziantep’te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler 15 Kasım Salı günü sabah saat 10:00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel’in çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve üyeleri, KKTC Üniversiteleri’nin Temsilcileri ve GIKAD temsilcisi hazır bulundu.

Etkinlikler saat 11:00’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Kültür, Sanat Merkezinde Kıbrıslı fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in “Kuzey Kıbrıs- Akdeniz’in İncisi” adlı fotoğraf sergisiyle devam etti.

16 Kasım Çarşamba günü ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Hukuk Amfisinde” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği adlı panel gerçekleştirildi. Panelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlileri Dr. Burçin Uluğ ve Dr. Orkun Cem Karsavuran konuşmacı olarak katıldı.

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17/11/2022 10:21