KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Törenler 14 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Pazartesi saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda ve 15.30’da ise Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Aynı gün ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Korteji de yapılacak. Kortej saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı önünde sona erecek.

-15 Kasım'da törenler tebrik kabulüyle başlayacak

15 Kasım Salı günü törenler ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

-Resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, halk dansları gösterisi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konserinin ardından resmigeçitle sona erecek.

-Solo Türk gösterisi ve Mehteran konseri

Solo Türk saat 15.00’da Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı KKTC’ye gelerek konser verecek. Birlik 14 Kasım Pazartesi günü İskele Ecevit Meydanı’nda saat 10.30, Girne Atatürk Anıtı’nda saat 15.30’da, 15 Kasım Salı günü ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören Alanında saat 10.00’da ve Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı, Macro önünde saat 16.00’da konser verecek.

-Gemiler ziyarete açılacak

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gediz (F-495), TCG İmbat (P-335) ve TCG Çanakkale (S-358) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

15 Kasım Salı günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında TCG Gediz (F-495) Fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.

-İlçelerdeki törenler

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 08.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Tören Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve şiir okunmasıyla sona erecek.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şiir ve konuşmalar yapılacak ve resmigeçit düzenlenecek.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Buradaki törenden sonra saat 10.15’te müze önünde de tören düzenlenecek. Müze önündeki törende konuşma ve şiirlerin ardından halk oyunları gösterisi yapılacak ve tören resmigeçitle sona erecek.

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, özel defter imzalanacak. Şiir, halk dansları gösterisi ve konuşmaların ardından geçit töreni yer alacak.

İskele’de saat 10.00’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiir ve halk dansları gösterisi sunulacak. Tören geçişiyle, etkinlikler sona erecek.

Gazimağusa’daki tören saat 14.00’te Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erecek. İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 14.30’da başlayacak, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterileri ve müzik dinletisi yapılacak tören geçişi ve mehteran birliği konseriyle bitecek.

Mehmetçik’teki tören ise Belediye Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Törende konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

Geçitkale’deki tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşma ve şiirlerin ardından halk dansları gösterisiyle tören sona erecek.

KKTC’nin 39’uncu yıldönümü çerçevesinde Akdoğan’daki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, oratoryo seslendirilecek ve halk dansları ekibi gösteri sunacak.

-Dİğer etkinlikler

KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde "Kırmızı Başlıklı Kız Tiyatro Oyunu" sahnelenecek. Oyun, 16 Kasım'da saat 10.00'da Güzelyurt Belediye Kültür Merkezi, 17 Kasım saat 09.00'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, 18 Kasım saat 10.00'da İskele Belediye Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü XII. Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Slalom Yarışı 19 Kasım'da saat 14.00'de Lefkoşa Zet Karting'de yapılacak. Klasik Otomobil Rallisi ise 20 Kasım'da saat 10.00'da Dışişleri Bakanlığı önünde başlayacak.

Su Sporları Federasyonu'nun Cumhuriyet Bayramı Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası 12 Kasım'da saat 09.30'da Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.

Masa Tenisi Federasyonu - Ferdi U-19 Cumhuriyet Kupası 12 Kasım saat 10.00'da Lefkoşa'daki Federasyon Salonu'nda; Bisiklet Federasyonu- Kuzey Kıbrıs Uluslararası I. Lapta Nashıra Grandonfo Yol Yarışları 13 Kasım'da saat 09.30'da Lapta'da, Cimnastik Federasyonu - Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni 15 Kasım'da saat 17.30'da DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde;

Okçuluk Federasyonu - Cumhuriyet Kupası 15 Kasım'da saat 10.00'da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin “KKTC’ye Giden Yol” Belgeseli 14 Kasım Pazartesi saat 16.30’da Lefkoşa Concorde Otel’de gösterilecek.

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11/11/2022 13:35