KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, yaptığı konuşmada, bir Türk olarak ana vatan Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ettiğini ve bugünleri Türk milletine bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkının istiklali, egemenliği ve özgürlüğünün dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirten Topçu, "Bugünlere gelebilmemizi sağlayan, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz şehit mücahitler ve Mehmetçiğimiz fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletimizin kalbinde yerlerini almışlardır." dedi.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'da adil ve kalıcı bir çözümün olması için bugüne kadar her türlü samimi çabayı gösterdiğinin altını çizen Topçu, buna karşılık Rum kesiminin Kıbrıs Türk'ünü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadığını vurguladı.

Topçu, ana vatan ve yavru vatanın arasına kimsenin giremeyeceğini, iki ülke arasındaki ana-yavru ilişkisinin hamurunun şehitlerin kanları, gazilerin fedakarlıkları, büyük Türk milletinin gayretiyle yoğrulduğunu dile getirerek Topçu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür. Kıbrıs Adası'nda istikrarın sağlanması temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi olarak tanınması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha da güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesi yatmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için her iki ülke tam bir seferberlikle çalışmaktadır. Ana vatan tarafından Kıbrıs Türk'ünün hayatına dokunan projeler birer birer gerçekleşmektedir, misliyle de gerçekleşmeye devam edecektir."