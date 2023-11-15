KKTC’nin 40. yılı DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile yapılan etkinlik programı kapsamında, dün DAÜ Rektörlüğü zemin katta, “Cumhuriyet’in 40. Yılı: 1958’den Cumhuriyet’e Giden Yol” konulu fotoğraf sergisi ve Kıbrıs’a özgü halk oyunları gösterisi yapıldı.

Sergi açılışına DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ VYK Üyeleri Anıl Kaya, Hasan Esen ve Ersun Kutup, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi katıldı.

Öte yandan sergi açılışına Denktaş ailesini temsilen Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş ile eski Başbakanı ve eski Meclis Başkanı Hakkı Atun da katıldı.

Etkinlikler kapsamında dün ayrıca, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk moderatörlüğünde, eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun’un konuk olarak yer aldığı “40. Yıl Paneli” yapıldı. Panele, DAÜ Rektör Yardımcıları Karatepe ve Zorlu ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Rektör Yardımcısı Karatepe tarafından Hakkı Atun’a teşekkür plaketi verilirken, ATAUM Başkanı Göktürk tarafından içerisinde Hakkı Atun’un yer aldığı mücahitlik dönemlerine ait fotoğraf takdim edildi.