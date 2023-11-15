KKTC’nin 40. yılı Ercan Havalimanı’nda da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümü ülkenin dünyaya açılan penceresi Ercan Havalimanı’nda da kutlandı.

Kutlamalarda yolculara ve misafirlere KKTC bayrakları dağıtılırken, havalimanında marşlar çalındı. Ayrıca, Ercan Havalimanı’nın her yerine Türkiye’nin 100’üncü, KKTC’nin ise 40’ncı yılı bayrakları asıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yolcular gelen ve giden yolcu bölümlerine, içerisinde kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük fotoğraflarının yer aldığı ışıklı panolar kondu. Ayrıca, giden yolcu bölümüne yerleştirilen Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük emekleri olan Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün 2 boyutlu maketleri de yolcular tarafından ilgi gördü.

Etkinliklerde 40.yıl coşkusunu doyasıya yaşayan yolcular, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük maketleri önünde ve havalimanında fotoğraf ve video çekimleri yaparak, bu anları sosyal medyaya atarak ölümsüzleştirdiler.

-Kıbrıs halk dansları da sunuldu

T&T Havalimanı İşletmeciliği 40. yıla özel yolculara halk dansları da sundu. Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yolcuların arasına girerek onlarla birlikte Kıbrıs halk oyunları oynadı.

Gelen ve giden yolcu bölümlerinde yapılan Kıbrıs halk dansları sürprizi, yolculardan ilgi gördü.