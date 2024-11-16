KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü İstanbul’da düzenlenen tören ve resepsiyonla kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu tarafından dün sabah Taksim Meydanı’nda tören düzenlendi, akşam ise Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de resepsiyon verildi.

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, üst düzey protokol, gaziler, dernekler, üniversite temsilcileri ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Akşam ise, İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve eşinin ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta resepsiyon verildi.

Üst düzey protokol ile askeri ve sivil erkanın katıldığı resepsiyonda, Başkonsolos Fatma Demirel, İstanbul Valisi Davut Gül ve 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katılmak üzere İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek birer konuşma yaptı.