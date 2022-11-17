Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin, anlaşmanın bir parçası olan Rus ürünlerinin ihracatı konusunda da adım atılması gerektiğini söyledi. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğinin eleştirilmesi konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun için başkasından icazet alacak değiliz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

"Bu tahıl anlaşmasının uzatılması epeydir gündemde. Özellikle Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması da gündemde. Bu istanbul'daki mutabaktın bir parçası.

Özellike Rus amonyakının Odessa ve bazı Avrupa ülkelerinden ihracatı konusunda yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu. Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da atılan adımlardan tatmin oldu. Ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım.

Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar aslında güven artırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur."

KKTC'NİN GÖZLEMCİ ÜYELİĞİNE GELEN ELEŞTİRİLER

Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğinin eleştirilmesi konusuna da değindi. Çavuşoğlu, KKTC’nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun." diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 21:18