KKTC’nin Çocuk Girişimcileri projesi kapsamında yeni dönem eğitimleri başladı

Girişimcilik bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla başlatılan "Çocuk Girişimcileri Projesi" kapsamında yeni dönem eğitmen eğitimleri başladı. Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ve Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) inisiyatifiyle yürütülen proje, Prof. Dr. Mehmet Başar’ın önderliğinde, ortaokul öğrencilerine girişimcilik becerilerinin kazandırılmasını hedefliyor.

GİAD ve GİKAD’ın ortak açıklamasına göre ilk olarak Lefkoşa ve İskele’de pilot uygulama olarak başlatılan projede bu yıl, eğitmen eğitimleri Atatürk Kültür Merkezi’nde 2-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 40 yeni öğretmen daha bu programa dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle yürütülen projeye, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Tangül Çağıner Vakfı da sponsor olarak katkı sağlıyor. Proje, ülke genelinde girişimcilik eğitimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.