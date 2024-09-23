KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi: Yeni Dönem Öğretmen Eğitimleri Tamamlandı

Eğitim müfredatına girmeyi başaran “KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi” kapsamında düzenlenen yeni dönem öğretmen eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir: “Eğitim ve çocuk başlığı altında bu projeye de desteğimiz yıllardır olduğu gibi devam ediyor.”

Kuzey Kıbrıs’ta girişimcilik bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefleyen, 4 yıldır devam eden ve müfredata girmeyi başaran “KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi” kapsamında düzenlenen yeni dönem öğretmen eğitimleri başarıyla tamamlandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ), Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde gerçekleşen “KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi” bu yıl da yüzlerce çocuğa ulaşacak.

Kuzey Kıbrıs’ta genç nesillere girişimcilik bilincini kazandırmayı amaçlayan “KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi”, sınırlarını genişleterek yeni dönem öğretmen eğitimlerini tamamladı. 2 ile 13 Eylül 2024 tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Mehmet Başar’ın önderliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle, 40 yeni öğretmen girişimcilik dersini müfredata uygun şekilde aktarma konusunda yetkinlik kazandı. Proje, çocukların girişimcilik becerilerini geliştirerek onları yaratıcılığa, yenilikçi düşünceye ve çözüm odaklı yaklaşımlara teşvik etmeyi amaçlıyor.

140’tan fazla öğretmen eğitildi

Verilen bilgiye göre projenin en önemli çıktılarından biri olan girişimcilik dersinin KKTC ortaokul müfredatına girmesiyle birlikte bugüne kadar toplamda 140 öğretmenin eğitim aldığı, ilk 2 yıl içerisinde 160 öğrenci ve 300’e yakın velinin bu projeden faydalandığı belirtildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise 6. sınıflardan yaklaşık 500 öğrenci girişimcilik eğitimi alırken, 6. ve 7. sınıflardan toplamda 1000 öğrenci daha bu derslerden faydalanmış olacak.

Prof. Dr. Mehmet Başar’ın katkılarıyla geliştirilen eğitimlerle, girişimcilik dersi müfredatına katkı sağlayacak öğretmenler, öğrencilerin hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmelerine ve karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerine rehberlik edecek. Proje, çocukların özgüvenlerini artırmayı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Verilen bilgide ayrıca öğretmenlere ekim ayında sertifika töreni düzenleneceği ve takdimlerin gerçekleşeceği de belirtildi.

“Eğitim ve çocuk odaklı projelerle yıllardır topluma değer katmayı sürdürüyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, projeye olan desteklerini devam ettirdiklerini ve başından itibaren böylesi önemli bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Küçüközdemir sözlerini şöyle ifade etti: "Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin girişimcilik ruhunu erken yaşlarda kazanmalarını destekleyen bu projeye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim ve çocuk odaklı projelerle yıllardır topluma değer katmayı sürdürüyoruz. 'KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi'nin de bu çabalarımıza dahil olmasından gurur duyuyoruz. Projenin sadece ekonomik değil, toplumsal dönüşüm ve inovasyon açısından da ülkemize büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşüncelerini hayata geçirmelerine yardımcı olan bu tür projelerin, geleceğin liderlerini yetiştirmede kilit rol oynayacağını düşünüyoruz."