“KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi”ne katılan öğretmenlere sertifika verildi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği’nin (GİAD) ortak projesi olan “KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesi” kapsamında, girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler için düzenlenen sertifika töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Proje, Kuzey Kıbrıs’ta girişimcilik bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyor ve bu yıl da geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Törenin açılış konuşmalarını Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner, GİAD Başkanı Orhan Gavani, Tangül ve Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir ve Projenin yaratacısı ve eğitim sürecini idare eden Prof. Dr. Mehmet Başar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, çocuk yaşta girişimcilik eğitiminin toplumsal gelişim açısından önemine vurgu yapıldı ve projenin genç nesillere katkılarından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Bu yıl 40 yeni öğretmenin eğitim aldığı proje sayesinde, girişimcilik dersinin müfredata dahil edilmesiyle birlikte yüzlerce öğrenci girişimcilik eğitimi alacak. KKTC’nin geleceğine yön verecek bu önemli adımda, öğretmenlerin girişimcilik bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılayarak toplumsal dönüşüm sürecine katkı sağladığı vurgulandı.