KKTC’nin Deprem Riski Haritalanıyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iş birliği ile deprem araştırmaları için bir ilke imza atıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında, ülke genelinde yer alan diri fayların haritalanmasına ve tarihsel dönem depremlerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü KKTC Proje Koordinatörü Hasan Elmacı imza koydu.

Protokol kapsamında, şu ana kadar toplam 9 adet hendekli paleosismoloji çalışması gerçekleştirilmiş olup, proje sonunda 16 adet hendek açılması planlanmaktadır.

KKTC jeolojik yapı itibariyle tektonik olarak aktif bir bölgede bulunuyor.

Proje sonunda, KKTC’nin deprem tehlikesi ortaya konacaktır. Yeni verilere göre şekillenecek olan haritalar, ilgili paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılacak ve deprem dirençli binalar ve kentler oluşturulması için ilk adım atılmış olacakt.