KKTC'nin dijital markası VisitNCY tanıtıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkemizin dijital markası olan “VisitNCY” portalını tanıtmak için 15 fenomen ile hazırlanan tanıtım programı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan basın toplantısında Kuzey Kıbrıs turizmini tek bakışta tanınan bir marka olma hedefi ile KKTC'nin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya tanıtma hedefiyle yeni turizm portalı "VisitNCY", KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olduğu ifade edildi.

Teknolojinin etkin kullanımının yararlı olduğunu gözlemledik Tanıtım kampanyası ulusal ve küresel olmak üzere 2 ayaktan oluşuyor

Turizm portalı "VisitNCY" KKTC'yi bir tatil destinasyonu olarak daha güçlü tanıtabilmek; daha geniş pazarlara daha hızlı ve kolay erişebilmek amaçını taşıyor

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17/06/2021 10:06