KKTC’nin dış ihracatı durma noktasında…

Bahadır AYNA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışı ihracatı, Süveyş-Kızıldeniz’in gemi trafiğine kapatılması nedeniyle durma noktasına geldi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Yemenli Husiler, Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırıyor.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Süveyş-Kızıldeniz gemi trafiği bugün itibari ile durma noktasına geldi.

Ülkemizden ortalama her ay 25 konteyner yani yaklaşık 600 ton civarında hellim Ortadoğu’ya ihraç ediliyor. Söz konusu ihracatın ülke ekonomisine aylık katkısı 3 buçuk milyon dolar.

Ülkemizde süt ürünü ihracatı yapan 5 firma ne yapacağını bilmiyor. Süveyş- Kızıldeniz gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği bilinmezken ihracatın devamı için Ümit Burnu veya Irak alternatifleri masada. Ancak Irak teslimat için güvenli değil. Ümit Burnu üzerinden gemi ile nakliye ise maliyetleri iki katına yükseltiyor. Süt ürünleri KKTC’nin dış ihracatının yüzde 42’sini oluştururken söz konusu sorunun nasıl çözüleceği henüz bilinmiyor.