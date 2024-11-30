KKTC'nin en büyük satranç turnuvası başladı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun düzenlediği 2025 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası açılış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve yönetim kurulu üyeleri, ve Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımı ile Salamis Bay Hotel'de gerçekleştirildi.

KKTC'nin en büyük satranç turnuvası olan Yaş Birincilikleri, 28 kasım- 1 Aralık 2024 tarihleri arasında ve 300 den fazla sporcu katılımı ile yapılıyor.

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