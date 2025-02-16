KKTC’nin en güzel plajları: Akdeniz’in turkuaz sularında keyif!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), masmavi denizi, altın kumlu sahilleri ve yılın büyük bölümünde süren güneşli havasıyla tatilciler için bir cennet. Berrak suları ve doğal güzellikleriyle ünlü adada, her zevke hitap eden harika plajlar bulunuyor. İşte KKTC’nin mutlaka keşfetmeniz gereken en güzel plajları!

1. Altın Kumsal (Golden Beach) – Karpaz’ın İncisi

Adanın doğusunda, Karpaz Yarımadası’nda yer alan Altın Kumsal, el değmemiş doğası ve uzun sahiliyle büyüleyici bir güzelliğe sahip. İncecik altın sarısı kumları ve turkuaz rengi deniziyle tam anlamıyla bir doğa harikası! Ayrıca burada şanslıysanız ünlü Kıbrıs eşekleriyle de karşılaşabilirsiniz.

2. Escape Beach – Eğlence ve Konfor Bir Arada

Girne’de yer alan Escape Beach, hem huzurlu bir deniz keyfi yapmak hem de su sporlarıyla vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçenek. Tesisleri, restoranları ve su sporları aktiviteleriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

3. Alagadi Plajı – Caretta Caretta’ların Evi

Alagadi Plajı, sadece berrak deniziyle değil, aynı zamanda nesli tükenmekte olan Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olmasıyla da ünlü. Doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir plaj arayanlar için mükemmel bir tercih!

4. Glapsides Plajı – Öğrencilerin ve Gençlerin Gözdesi

Gazimağusa’da bulunan Glapsides Plajı, sığ denizi ve geniş kumsalıyla özellikle aileler ve öğrenciler arasında popüler. Uygun fiyatlı kafeleri ve canlı atmosferiyle gün boyu eğlence ve dinlence sunuyor.

5. Denizkızı Plajı – Romantik Bir Kaçış Noktası

Girne’nin en güzel sahillerinden biri olan Denizkızı Plajı, temiz ve sakin atmosferiyle huzurlu bir tatil arayanların favorisi. Gün batımında muhteşem manzarasıyla romantik anlar yaşayabilirsiniz.

6. Palm Beach – Tarih ve Denizin Buluştuğu Yer

Kapalı Maraş’ın hemen yanında bulunan Palm Beach, hem harika bir plaj keyfi sunuyor hem de geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir atmosfere sahip. Hem yüzmek hem de tarihi keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek!

KKTC’nin plajları her zevke hitap eden farklı atmosferler sunuyor. İster sakin bir koyda dinlenin, ister su sporlarıyla eğlenceli vakit geçirin, ister tertemiz kumsallarda uzun yürüyüşler yapın... Akdeniz’in bu saklı cenneti sizi bekliyor!