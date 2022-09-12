'KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi' için işbirliği protokolü imzalandı

“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” için Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulunda uygulanacak projeye, 5 okuldan toplam 70 öğrenci 2’şer gruplar halinde katılacak.

Projenin amacı, ada genelinde kırsal bölgelerde eğitim alan öğrencilerin, girişimcilik kavramını tanımaları ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğrenmelerini sağlamak. Proje, ders yılının ilk yarısında teori, ikinci yarısında da uygulamalı olacak şekilde icra edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan törende protokole imza koyan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce bir konuşma yaptı.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun'un proje hakkında bilgi verdiği konuşmasını ardından söz alan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da geçen yıl uygulamaya konan projenin nasıl ortaya çıktığını anlatarak, amaçlarının işbirliği içerisinde bilimsel girişimcilik tohumlarını ekip yeşertmek olduğunu belirtti.

Girişimci sayısının artmasının toplumun refahı açısından önemli olduğuna işaret eden Kavuklu, bu yıl doğu bölgesi okullarını seçtiklerini, gelecek yıl da batı bölgesi okullarını projeye dahil etmeyi umduklarını söyledi.

-İnce

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce de, projenin içinde çocuk olması ve sivil toplumların işbirliğini barındırması nedeniyle çok önemli olduğunu vurguladı.

Amaçlarının çocuklara sorun çözme yetisi kazandırmak olduğuna işaret eden İnce, geçen yıl çok başarılı çalışmalara şahit olduklarını belirterek “umarız bu yıl fazlasını alırız” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, öğrencileri geleceğe hazırlayıp, ülkesini seven bireyler yetiştirmek için gerçekleştirilen bu tür projelerin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Gençleri geliştirmek sadece bakanlığın değil, herkesin görevidir” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projeleriyle farklı ihtiyaçların giderilmesine katkı koymasının son derece önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu projenin daha yaygın hale gelmesi için okullarda “kol faaliyetleri” arasına eklemeyi düşündüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, halkın eğitim konusunda duyarlılığının her geçen gün arttığına işaret ederek, hem okul binası inşaatlarına, hem de ekipman eksikliklerine duyarlı davranarak katkı koyan vatandaşlara teşekkür etti.

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12/09/2022 14:00