KKTC'nin Google sürprizine Tatar yorumu: Artık bizi engelleyemezler

KKTC'nin uluslararası arenada tanınırlığını arttırmak adına atılan bu adımı Odatv, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sordu.

Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan Tatar, çeşitli uluslararası platformlarda temsiliyetlerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

“Temsiliyet konusunda dünyanın çeşitli platformlarında bayrağımızla yer alıyoruz. Bu duruma itiraz eden kesimler oldu ancak onlar da bir yere kadar… Çünkü dünya da onların bizi itelemesinden rahatsız olmaya başladı bu nedenle artık başaramıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımızla bahsettiğim toplantılarda KKTC olarak yerimizi alıyoruz. Bunlar ülkemizin tanıtımına yönelik faaliyetler. Bir defa ticaretimiz öncelikli. Her yerden mal ve hizmeti tedarik edebiliyoruz. Ülkemize ulaşım dünyanın her yerinden uçakla mümkün, mevsimsel değişikliklerle vapur ulaşımı da sağlanabiliyor. Ülkemizde 144 farklı ülkeden öğrenci mevcut. Bütün bu yaptığımız çalışmalar kapsamında herkes Doğu Akdeniz’de KKTC adında bir ülke olduğunu öğrenmiş oluyor.”