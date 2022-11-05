“KKTC’nin hâlâ tanınmamış olması uluslararası ve insan hakları skandalı…”

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05/11/2022

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“KKTC’nin hâlâ tanınmamış olması uluslararası ve insan hakları skandalı…”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y.Işık, KKTC’nin BM tarafından hâlâ tanınmamış olmasını uluslararası ve insan hakları skandalı olarak niteledi.

Mecliste bulunan bazı siyasi partilerin Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına hizmet etmeyip Anayasa ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermediklerini savunan Işık, bir halkın bağımsızlığına karşı siyaset yapıldığının dünya üzerinde hiçbir siyasi ve hukuksal literatürde görülmediğini, bu partilerin “gayrı yasal ve gayrımeşru” olduğunu savundu.

Yılmaz Işık BM, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’a, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak KKTC’nin bağımsızlığını ve varlığını tanıma çağrısında da bulundu.

 

05/11/2022 17:49
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TAGS: “KKTC’nin hâlâ tanınmamış olması uluslararası ve insan hakları skandalı…”
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