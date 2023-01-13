KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi açılışı pazartesi İskele’de yapılıyor
13/01/2023
KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi’nin açılış töreni, 16 Ocak Pazartesi İskele’de yapılacak.
Etkinlik, saat 09.00’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.
TC Lefkoşa Büyükeçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Genç İş Adamları Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği, Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, düzenleyici kuruluşlardan yetkililer konuşmalar yapacak.