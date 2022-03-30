KKTC'nin İlk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay Kabri Başında Anılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde Girne-Karaoğlanoğlu mezarlığındaki kabri başında anılacak.

Merhum başkakan Mustafa Çağatay için 3 Nisan Pazar günü, saat 10.00’da düzenlenecek anma töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çağatay ailesi adına eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun da konuşma yapacak.

MUSTAFA ÇAĞATAY KİMDİR?

1937 yılında Limasol’da doğan Mustafa Çağatay, İlk ve orta eğitimini bu şehirde tamamladı. 1955 yılında Lefkoşa Erkek Lisesi’ni bitirdi ve 1959 senesine kadar Limasol Kaza Mahkemesi’nde memur olarak çalıştı.

1959-1963 yılları arasında Londra’da hukuk tahsili yaptı ve Kıbrıs’a dönerek Limasol’da avukatlık mesleğine başladı.

5 Temmuz 1970 seçimlerinde, Limasol bölgesinden seçimlere katıldı ve Türk Cemaat Meclisi üyesi oldu. 1974 Barış Harekatında Rumlara esir düştü ve son kafilenin Türk tarafına teslim edilişine kadar da esir olarak kaldı. Serbest kaldıktan sonra, insancıl konularda Rumlarla yapılan görüşmelere, Türk tarafını temsil eden komitede üye olarak katıldı. 24 Şubat 1975’te teşekkül eden Kurucu Meclis’te, Federe Devlet’in Anayasasını hazırlamak için oluşturulan komitenin üyesi ve sözcüsü olarak görev yaptı.

Haziran 1976 seçimlerine, Girne’den, seçimleri kazanarak Meclis’e girdi. Bir süre Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nda, Grup Başkan Vekilliği de yapan Çağatay, 18 Aralık 1976’da Maliye Bakanlığı’na, 21 Nisan 1978’de Çalışma, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’na atandı. 6 Aralık 1978’de Başbakan olarak görevlendirildi ve I. Çağatay Hükümetini kurdu. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi. 28 Haziran 1981 seçimlerinde tekrar milletvekiliği kazandı, seçimleri müteakip yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi ve II. Çağatay (Azınlık) Hükümetini kurdu. 7 Aralık 1981 tarihinde, azınlık hükümetinin, Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nde çoğunluğun desteğini yitirmesi üzerine hükümetin istifasını Devlet Başkanı’na sundu. 16 Mart 1982 tarihinde kurulan ilk koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini üstlendi.

2 Aralık 1983 tarihinde oluşturulan KKTC Kurucu Meclisinde milletvekilliği yapan Sn Çağatay’ın Milletvekilliği 8 Temmuz 1985 tarihinde sona erdi.

Mustafa Çağatay, 3 Nisan 1989'da, 51 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetti.

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30/03/2022 18:39