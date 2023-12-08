KKTC’nin ilk kadın kaymakamı Beran Bertuğ’a veda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın kaymakamı olan Beran Bertuğ gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bertuğ için ilk tören uzun yıllar öğretmenlik ve müdür muavinliği görevini yürüttüğü Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan meslektaşları Bertuğ’un birçok kişinin hayatına dokunduğunu ve geleceklerini olumlu yönde şekillendirdiğini anlattı.

Bertuğ’un kızı okul öğretmenlerinden Özge Bertuğ Saygıner de annesinin hem öğretmenlik hem de kaymakamlık hayatında herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet vermeye çalıştığını ifade etti

Merhum Beran Bertuğ için daha sonra görev yaptığı Gazimağusa Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Yapılan konuşmalarda Bertuğ’un örnek kişiliğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçaylı da Kaymakamlık önündeki törendeki konuşmasına Bertuğ’un ülkenin ilk kadın kaymakamı olduğunu belirtti.

Törenlerin ardından Beran Bertuğ”un naaşı Lala Mustafa Paşa Camiisi’nde kılınan öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.