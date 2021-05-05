KKTC’nin ilk sualtı robotu “ORCA” denize indi

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sualtı arkeoloji ve doğal yaşamın araştırılması alanında faaliyet gösterecek olan ORCA; uzaktan kontrollü modüler sualtı robotu (ROV) denize açıldı. DAÜ Teknopark’ta 10 kişilik ekip ile geliştirilen robot adamızda ve Akdeniz’de eksikliği hissedilen pek çok denizaltı araştırma ve gözlemleme projelerinde görev alarak sualtında kalmış arkeolojik zenginliği ve sualtı doğal yaşamını keşfetmeyi hedefliyor. Bu hedefin yanında denizcilik sektöründe veya deniz ile bağlantılı iş kollarında faaliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluşa da ihtiyaç duydukları denizaltı gözlemi konusunda çözüm ortağı olarak hizmet verecek. ORCA ihtiyaç duyulan tüm su altı hizmetleri için uygun çözümü kısa sürede sağlayarak, görevleri başarıyla tamamlayacak ve detaylı analiz / raporlar oluşturacak.

KUZEY KIBRIS’IN SUALTI ARAŞTIRMA ve GÖZLEMLEME ALANINDAKİ İLK ve TEK ROBOTU

DAÜ Teknopark’ta Caretta Robotics ekibinin geliştirdiği sualtı robotu, yüksek performanslı, vektörel konfigürasyonlu 8 iticili , modüler yapılı, genişletilebilir özellikleri ile denetim, araştırma görevleri, endüstriyel çalışmalar ve sualtı meraklıları için ortaya çıkarılmış bir su altı robotudur.

Özel tasarıma sahip ve hızlı değiştirilebilir özellikteki Li-Ion batarya ünitesinden güç alarak, su altında uzun süreli çalışmaktadır. Şiddeti ayarlanabilir güçlü LED ışıklar, canlı HD görüntü sağlayan 1080p kamera için mükemmel aydınlatma sağlar; bu sayede gece koşulları ve karanlık ortamlarda da üstün görüş imkanı sağlanır.

ORCA (ROV), kendi sınıfında zorlu görevleri yerine getirmek için özel donanıma sahiptir. Balık çiftlikleri, boru hatları, su altı inşaatları, limanlar, arama - kurtarma, su altı arkeolojisi, su altı biyolojik araştırmaları gibi birçok sektör için barındırdığı üstün özellikler sayesinde denizaltı araştırma ve gözlemleme görevlerinde kilit rol üstlenmektedir. Çalışacağı ortama ve görevlere göre ekstra sensör, Sonar, Lidar, USBL, DVL, robot kol eklenebilmektedir.

100 metre derinlikte çalışabilme özelliği ve 160 kgf kopma kuvvetine sahip 100-200-300 metrelik kablo seçenekleri ile ORCA farklı endüstrilerin su altındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Caretta Robotics ekibi tarafından özel olarak geliştirilen CAVOS (Caretta Autonomous Vehicle Operation System) yazılımı ve arayüzü sayesinde ORCA’nın su altından aktardığı görüntüleri monitörden veya VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü ile izlemek mümkün.

Robotun kontrolünü operatör konsol ya da kullanım ve kontrol imkanlarını daha kolay hale getiren UI teknolojisi sayesinde otonom olarak gerçekleştirilebilmekte. Derinlik sabitleme, pozisyon kontrolü gibi seçenekleri ile robotun işlevselliğini de arttırmaktadır. Bu sayede ORCA ile sualtı deneyimlerini oldukça basit ve verimli hale gelmektedir.

“KKTC’NİN SUALTINDAKİ ZENGİNLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTACAĞIZ”

Caretta Robotics Kurucusu ve projenin fikir babası Ahmet Bilgen, “Alanında uzman hocalardan oluşan “Danışma Kurulu” ve proje direktörü Tezel Çelebi liderliğindeki ekip, DAÜ mezunu yetenekli mühendis ve gençlerden oluşmaktadır. Cihazımızı geliştirirken tamamen yerel kaynaklardan faydalanarak hareket ettik. Geçtiğimiz gün robotumuz ilk kez resmi bir görev icra etmek için Akdeniz sularına daldı. ORCA ile sadece sualtı arkeolojisi faaliyetleri değil, deniz biyolojisi, su ürünleri gibi bilimsel faaliyetler de gerçekleştireceğiz. Sualtı robotu ORCA, öncelikle Kuzey Kıbrıs kıyılarında çalışacak. Karasularımızda keşfi yapılmamış arkeolojik batıklar ile tarih öncesi dönemlerden kalan batık yerleşimler var. İnanıyorum ki yeni sualtı araştırmalarıyla sualtındaki zenginliği gün yüzüne çıkartacağız. ORCA özellikle Kuzey Kıbrıs’ın sualtı arkeolojisi eğitim ve araştırma faaliyetlerine çok büyük katkı koyacaktır.”diye konuştu.

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05/05/2021 09:05