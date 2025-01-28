KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Demirel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Demirel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafını seçen Demirel, "Fotoğrafların hepsi etkileyici, çok güzel. Ancak burada yine bir barışçıl mesaj içerdiği için müren balığı ve karidesin bulunduğu fotoğrafı seçtim." dedi.

Demirel, insanların doğayı kirlettiğini ve çevreyi hor kullandığını belirterek, doğanın insanlara "artık bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiği" mesajını verdiğini söyledi.

Başkonsolos, "Haber" kategorisinde seçim yapmakta zorlandığına dikkati çekerek, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğu gösteren Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı karesine oy verdi.

Bu fotoğrafın kendisini çok etkilediğini kaydeden Demirel, "Çünkü çocuğun gözlerinde her şeyi okumak mümkündü. Hem yaşadığı acıyı hem durumu sorgulayan bir bakış açısıyla bakıyor." değerlendirmesini yaptı.

Demirel, "Günlük Hayat" kategorisinde, kalıtsal metabolizma hastalığı nedeniyle görme ve işitme engeli bulunan albino hastası Beyza Kılıç'ın hayata tutunmasını konu alan İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" karesini tercih etti.

Bu kategoride de çok güzel fotoğraflar bulunduğunu kaydeden Demirel, "Beyza'nın yüzündeki gülümseme ifadesi mutluluğunu ve başarıyı yansıtıyor. Yanındaki kişi ise onun rehabilitasyonu ve gelişimiyle ilgili çok büyük emekler sarfettiği için benim için çok etkileyici bir fotoğraf oldu." ifadelerini kullandı.

Demirel, "Spor" kategorisinde de Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincini gösteren Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafına oy vererek, bu fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Milli futbolcu Güler'in başarıyı yüreğinde hissettiğini kaydeden Demirel, "Bence çok toparlayıcı, birçok duyguyu bize aynı anda yaşatan bir fotoğraf olduğu için ben bu fotoğrafı oyluyorum." dedi.

Demirel, KKTC'ye uygulanan izolasyonlar nedeniyle Kıbrıs Türk'ü sporcuların başarılarına rağmen uluslararası yarışmalara katılamadığını belirterek, "(Kıbrıs Türk'ü sporcular) Ancak Türkiye Cumhuriyeti milli takımları çatısı altında katılabiliyorlar. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türk'ü sporcularımız da çok güzel başarılar elde ettiler. Onun heyecanını da yaşadık." diye konuştu.

Başkonsolos Demirel, "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşların, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç anını gösteren Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Demirel, Suriye'deki bombaların sesini KKTC'de Karpaz Burnu'ndan duyabildiklerini belirterek, "Oradaki halkın verdiği mücadeleyi de kendi mücadelemizle bağdaştırarak takip ettik günbegün." ifadesini kullandı.

Bu fotoğrafı, insanların toplu olarak özgürlüğe kavuşmayı kutladıkları bir an olduğu için beğendiğini kaydeden Demirel, Suriye'de barış ve huzur temennisinde bulundu.